Bijoux dell’anno, nuovo pop up store a Roma. Tra sorprese e nuove creazioni l’azienda partenopea tinge di glamour la Capitale

Dal 19 al 24 novembre 2025, la Capitale si tinge di glamour e fascino partenopeo con l’arrivo del pop-up store di Bijoux dell’anno, l’azienda napoletana di gioielli che sta facendo sognare le donne italiane con i suoi pezzi unici e artigianali.

A Roma, in Viale del Vignola 35, zona Flaminia, il pop-up store sarà un vero e proprio santuario della bellezza, in cui le visitatrici potranno scoprire la storia e la creatività di questo brand che si sta imponendo con successo nel mondo della gioielleria italiana.

“Per noi i bijoux sono un vero e proprio rituale di bellezza”, afferma la fondatrice Carmen Dell’Anno, “ti fanno sentire sicura, forte e affermata. Siamo felici di portare la nostra energia e la nostra creatività nel cuore di Roma, per far scoprire a tantissime donne il fascino dei nostri bijoux, tutti fatti a mano e rigorosamente made in Italy”. Carmen, mente creativa dell’azienda bijoux, insieme alla figlia Federica Formicola presenterà per l’occasione, la nuova capsule pensata per le sue “gioielline”, fatta di nuove creazioni da indossare o regalare durante le feste natalizie.

Il pop-up store sarà un’esperienza unica e piena di vibrante colore dato dalla presentazione della Holiday Collection. Non mancheranno gadget, giochi e attività per rendere l’atmosfera ancora più magica. Interloquendo con le pioniere dell’azienda Bijoux dell’anno, le visitatrici potranno scoprire come nascono e come vengono realizzati a mano i loro bijoux. Potranno vivere un momento di interscambio al femminile tra leggerezza, confidenze e segreti di bellezza, da condividere in compagnia delle amiche o della famiglia.

“Crediamo davvero che l’artigianato italiano meriti di essere raccontato e valorizzato”, continua Carmen Dell’Anno. “Speriamo che questo pop-up store sia solo l’inizio di una lunga serie, magari in giro per varie città italiane!”

Bijoux dell’anno: la storia di Carmen Dell’Anno, una donna che ha trasformato la passione in arte

In un mondo dove la moda e la bellezza sono sempre più presenti, Carmen Dell’Anno ha deciso di creare qualcosa di originale e autentico: Bijoux dell’anno. Un brand che nasce dalla passione e dalla dedizione di una donna che ha sempre creduto nel potere dei bijoux come strumento di espressione e di libertà.

Bijoux dell’anno è un brand che si rivolge a donne che amano la moda, la bellezza e la vita. Donne che sanno che i bijoux sono più di semplici accessori. Per questo è un piacere concedersi un regalo che diventa una coccola che infonde sicurezza e sorriso.

La collezione

La collezione di Bijoux dell’anno è un mix di stili e di tendenze, con pezzi unici che riflettono la personalità e il gusto della donna moderna. Dagli anelli alle collane, dai bracciali agli orecchini, ogni bijoux è realizzato con cura e attenzione al dettaglio, per creare un look unico e valorizzante.

La filosofia Bijoux dell’anno

La filosofia di Bijoux dell’anno è semplice: creare gioielli che siano originali, progettati con cura e attenzione al dettaglio di forme, materiali e cangianze. Creare bijoux è un modo per pensare alle donne, offrendo loro l’occasione di esprimersi senza timori. I bijoux sono infatti un investimento nella propria bellezza e nella propria felicità.

