Biden-Trump, duello tv su età e golf – Video

(Adnkronos) – Joe Biden contro Donald Trump, nel confronto tv sulla Cnn entra in campo l'età. Il presidente ha 81 anni, l'ex presidente ne ha 78. "E più giovane di me di 3 anni e molto meno competente. Guardate come ho ribaltato la terribile situazione che mi ha lasciato", dice Biden puntando il dito contro il rivale. Trump replica esibendo i risultati ottenuti in "due test cognitivi, brillantemente superati. Vorrei che anche lui si sottoponesse a un test. Toccando ferro, io sto bene, la mia salute è ottima. Mi sento in forma come 25-30 anni fa, credo di aver perso anche peso", dice mentre il discorso si sposta sul campo da golf. "Mi ha sfidato a una partita di golf…. Lui non può colpire una palla e spedirla a 50 yard", dice l'ex presidente. "Il mio handicap è sceso a 6. Sarei felice di giocare a golf se lui si portasse da solo la borsa…", la replica di Biden. "Handicap a 6… – chiosa Trump- Ho visto com'è il tuo swing… Questa è la bugia più grande di tutta la serata". —internazionale/[email protected] (Web Info)

