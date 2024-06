Biden, sfottò della tv russa: “Con Trump un reality sui pensionati”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

La Tv di Stato in Russia prende in giro Joe Biden per la performance al dibattito di ieri con Donald Trump. Olga Skabeeva, anchor di '60 minuti' del canale Rossiya-1, ha parlato di "un reality americano sulla vita dei pensionati". La trasmissione, ha riassunto, è stata "un disastro" per il Presidente in carica. Il fatto che sia riuscito a lasciare il palco "senza inciampare o cadere, indica che è andato bene". Se il portavoce del Cremlino Dmitry Peskov ha fatto elegantemente finta di niente, sottolineando che Vladimir Putin non aveva visto il programma "non è nei temi di interesse principali dell'agenda del Presidente", Skabaeeva è andata giù pesante, parlando di declino cognitivo e fisico e ritrasmettendo gli spezzoni più imbarazzanti. Il risultato del dibattito è stato quello di dimostrare "agli Usa e al mondo intero l'assurdità di quello che sta accadendo", ha dichiarato Aleksei Martynov, dell'Università delle Finanze del governo, citato dall'agenzia Ria Novosti. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.