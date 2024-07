Biden, i dubbi di Obama e Nancy Pelosi sul futuro del Presidente

0 minuto di lettura

Dubbi di Barack Obama e Nancy Pelosi sul futuro di Joe Biden. “Sia l'ex Presidente che l'ex portavoce hanno espresso preoccupazione", riporta la CNN citando fonti del Congresso – una dozzina di eletti – in contatto sia con Obama che con Pelosi. "Stanno guardando e aspettando che il presidente Biden prenda una decisione da solo", ha detto alla CNN un democratico di lungo corso. Lo staff di Biden non ha commentato la ricostruzione della tv statunitense. Primo segnale di un cambiamento nella posizione di Obama, che subito dopo il disastroso dibattito con Donald Trump si era affrettato a difendere il suo ex vice, il retroscena riferito da Politico secondo cui l'ex Presidente non si sarebbe opposto all'intervento in cui George Clooney sul New York Times ha chiesto a Biden di rinunciare alla candidatura alla Casa Bianca. Il divo di Hollywood avrebbe infatti chiamato proprio l'ex Presidente prima che l'articolo venisse pubblicato. —[email protected] (Web Info)

