Biden e il timore sul voto: “Se Trump perde, passaggio di poteri potrebbe non essere pacifico”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Donald Trump sconfitto alle elezioni del prossimo 5 novembre? Il passaggio di poteri potrebbe non essere pacifico. Parola del presidente Usa Joe Biden, che spiega di "non essere affatto fiducioso" sull'ipotetico scenario post voto in caso di una disfatta per il tycoon. Questo il timore del dem nelle anticipazioni della sua prima intervista dall'annuncio del ritiro dalla corsa presidenziale, intervista il cui contenuto integrale andrà in onda su Cbs News domenica 11 agosto. "Dice sul serio quello che dice. Noi non lo prendiamo seriamente, ma lo pensa sul serio. Tutta quella roba su 'Se perdiamo ci sarà un bagno di sangue, sarà stata un'elezione rubata', le pensa", ha continuato Biden parlando con Robert Costa, corrispondente della Cbs News. "Guardate cosa stanno cercando di fare ora nei distretti elettorali locali dove le persone contano i voti", ha detto ancora il presidente, aggiungendo: "Non puoi amare il tuo Paese solo quando vinci". I commenti di Trump sul "bagno di sangue" durante una manifestazione elettorale in Ohio a marzo – ricorda Cbs – avevano sollevato diverse polemiche, con la campagna di Biden e altri democratici che avevano lanciato l'allarme mentre l'ex presidente e i suoi alleati avevano corretto il tiro affermando che il commento si riferiva alle possibili ricadute economiche nella politica commerciale degli Stati Uniti. All'epoca il portavoce della campagna di Biden, James Singer, aveva sottolineato come la cosa dimostrasse che Trump "vuole un altro 6 gennaio, ma il popolo americano gli darà un'altra sconfitta elettorale questo novembre perché continua a rifiutare il suo estremismo, il suo attaccamento alla violenza e la sua sete di vendetta." A rispondere non solo era stata la campagna di Trump – che aveva parlato di una "interpretazione" delle sue parole -, ma anche lo stesso tycoon che sui social aveva attaccato i media spiegando che il 'bagno di sangue' era riferito "semplicemente alle importazioni". Quando poi, durante il dibattito di giugno, gli era stato chiesto se avrebbe accettato l'esito delle elezioni di novembre, Trump aveva risposto che lo avrebbe fatto solo "se si trattasse di un'elezione giusta, legale e corretta". "Dubito che lo accetterai perché sei un piagnucolone. Non tolleri la sconfitta e qualcosa in te è scattato quando hai perso", la risposta di Biden nel dibattito. Ora, a meno di tre mesi dal voto, il timore cresce. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.