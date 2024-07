Biden ammette: “Ho fatto un casino”. Ma i governatori dem lo sostengono

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Al dibattito "ho fatto un casino". Lo ha ammesso Joe Biden in un'intervista al conduttore radiofonico Earl Ingram, secondo un'anticipazione diffusa dalla Cnn, dopo una giornata di voci e indiscrezioni secondo cui il presidente starebbe considerando di ritirarsi, smentite dalla Casa Bianca. "E' stata una brutta serata – ha detto Biden – Ho fatto un casino, ho commesso un errore". Ma poi il presidente ha ribadito: "Guardate cosa ho fatto in tre anni e mezzo". Intanto, però, i governatori democratici confermano il sostegno al presidente, che "è in condizione di esercitare il suo incarico". Il via libera, dopo una giornata di indiscrezioni sulla possibilità che il presidente si ritiri, è arrivato dopo una riunione a porte chiuse alla Casa Bianca. "La risposta è che tutti stiamo cercando il percorso per vincere – ha detto il governatore del Minnesota, Tim Walz, con al fianco la governatrice di New York, Kathy Hochul, e del Maryland, Wes Moore -. Tutti i governatori sono d'accordo, anche Biden. Il cammino verso la vittoria è la priorità numero uno e questa è la priorità del presidente". "Nessuno di noi nega che giovedì scorso sia stata una brutta performance – ha sottolineato Walz – E' stato un brutto colpo, però credo che questo non influisca sul fatto che lui è all'altezza", che sia "in condizione di esercitare il suo incarico". "Biden è il nostro candidato, è qui per vincere e io lo appoggio", ha fatto eco la governatrice del Michigan, Gretchen Whitmer, indicata come uno dei possibili sostituti nel caso in cui il presidente si ritirasse. E la governatrice di New York: Biden "è deciso a vincere, quello che c'è in gioco a novembre non potrebbe essere più importante". "Ieri ho sentito tre parole del presidente, 'sono totalmente impegnato', e anche io – ha detto dal canto suo il governatore della California, Gavin Newson, altro papabile – Biden ci ha coperto le spalle, adesso è il momento che noi copriamo le sue". Biden ha quindi rivelato agli oltre 20 governatori dem che ha incontrato ieri di essersi sottoposto ad un check-up medico dopo il disastroso dibattito. Lo riferisce Politico, che cita tre fonti a conoscenza di quell'incontro. Ieri la portavoce della Casa Bianca, Karine Jean-Pierre, aveva detto che il presidente era stato sottoposto agli ultimi esami medici di routine a febbraio. —internazionale/[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.