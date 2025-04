Biblioteca comunale allagata, salta la presentazione del libro di Francesca Totolo

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Sala comunale allagata: salta a Cortazzone (Asti) la presentazione del libro della scrittrice e ricercatrice indipendente Francesca Totolo. A raccontarlo è la stessa Totolo, nota come 'la dama sovranista' e autrice di "Le vite delle donne contano: Lola, Pamela e Desireeé, quando l'immigrazione uccide". "Il Partito democratico e un’associazione che si occupa dell’accoglienza dei migranti – riferisce la scrittrice – hanno cercato di boicottare la presentazione patrocinata dal Comune", ma "il sindaco Federico Tolio e il consigliere Emiliano Calemma non si sono inchinati e hanno confermato il regolare svolgimento della presentazione". Tuttavia, "inspiegabilmente il consigliere comunale Emiliano Calemma, qualche ora dopo, ha trovato la biblioteca comunale allagata e la sala, dove si sarebbe dovuta tenere la presentazione del libro, è stata dichiarata inagibile". Totolo ha comunque illustrato brevemente il contenuto del libro-inchiesta alle persone che si erano presentate per l’evento. "Tutte 'le vite delle donne contano', anche quelle delle vittime uccise e violentate da immigrati, rifugiati, richiedenti asilo e clandestini", ha detto la scrittrice e influencer, spiegando che nonostante gli "annunci fatti in mattinata, i collettivi femministi e le associazioni che si occupano di accoglienza degli immigrati non erano presenti in presidio davanti alla biblioteca comunale di Cortazzone" e che, "nel salutare gli intervenuti, Emiliano Calemma ha ribadito che la presentazione del libro è solo rinviata". —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.