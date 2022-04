Condividi

BIANCA VENTURA – “NO” è il nuovo singolo per la cantautrice milanese, secondo estratto dall’album “Bad Habits” (B-Whise Records)

“No” è il secondo singolo della giovane cantautrice Bianca Ventura, tratto dal suo primo album “Bad Habits” in uscita a maggio 2022.

La canzone, dal sound pop internazionale che caratterizza tutto il progetto dell’artista, scritta insieme a Paolo Gallarati e già disponibile in tutti gli store digitali, parla di vizi: droghe, fumo, alcool, lussuria, non sempre facili da evitare soprattutto quando a proporle è qualcuno che frequentiamo e non vogliamo allontanare.

Bianca: “Il brano racconta proprio questo dissidio e la scelta di non cedere alle tentazioni e prova a farlo con leggerezza, in modo quasi ludico”.

Come il suo primo singolo “Mine”, anche “No” è stato scritto da Bianca con la collaborazione del padre all’età di 14 anni e prodotto da Nicolò Fragile.

Videoclip: https://youtu.be/vR2PLns4YDs

“Bad Habits”, questo il titolo dell’album di debutto composto tra il 2019 e l’inizio del 2020, rappresenta l’inizio di un viaggio che Bianca ha sempre sognato di intraprendere. Ogni traccia evoca una sensazione differente e rappresenta il passo di un percorso emotivo che vorrebbe far provare anche ai suoi ascoltatori: partendo da uno spazio vuoto dedicato alla riflessione interiore fino a raggiungere uno stato di estasi ed energia. La musica è sempre stata il mezzo privilegiato di espressione per Bianca, uno strumento per comprendere sé stessa e il mondo che la circonda; è per lei paragonabile ad un intimo rifugio dove poter affrontare le proprie emozioni e i sentimenti in modo onesto e diretto.

Biografia

Bianca Ventura è una giovane cantautrice di 16 anni. Nata a Milano nell’agosto del 2005, è cresciuta ascoltando brani di The Police, Bon Jovi, Whitney Houston, Alicia Keys, David Foster, nonché artisti italiani tra i quali Laura Pausini e Claudio Baglioni, Tiziano Ferro. A 11 anni, Bianca compone il suo primo brano in inglese, arrangiato alla chitarra dal padre. Il suo strumento di composizione principale è e resta la voce anche se alcuni brani verranno composti anche al pianoforte. Nel 2020 incide il suo primo album, ancora oggi inedito e in uscita a Maggio del 2022. I brani che lo compongono sono prodotti da Nicolò Fragile e l’esperienza è intensa e indimenticabile e ha contribuito ad aumentare la sua determinazione e passione per la musica. Prosegue quindi il suo percorso registrando nel 2021 i video musicali dei suoi primi due singoli di debutto.

Sito ufficiale: www.biancaventuramusic.com

Link: https://linktr.ee/biancaventuramusic