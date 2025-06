Bezos, dagli chef al ‘wedding village’: tutto pronto per le nozze da mille e una notte

5 minuto di lettura

(Adnkronos) – Venezia si prepara a vivere quattro giorni sfavillanti, al netto delle proteste annunciate. È tutto pronto – o quasi – per le nozze da favola di Jeff Bezos, fondatore di Amazon e quarto uomo più ricco del mondo secondo la rivista 'Forbes', e la giornalista Lauren Sanchez, un evento che sta riscrivendo le regole dei matrimoni vip con una serie di festeggiamenti degni di una première hollywoodiana. Da oggi, 26 giugno, a sabato, la laguna sarà il cuore pulsante di un evento senza precedenti: tre giorni di celebrazioni, cinque hotel a sette stelle prenotati in blocco, decine di yacht, schiuma party, pigiama party, festa a tema (una dedicata al centenario del romanzo 'Il grande Gatsby' di Francis Scott Fitzgerald), esibizioni private e una dichiarazione d’amore non solo tra due persone, ma anche per la città. Bezos e Sanchez sono atterrati nel pomeriggio di ieri allo scalo Nicelli del Lido di Venezia, con un elicottero decollato dalla sua seconda nave, Abeona, ormeggiata accanto allo yacht Koru al largo della Croazia, dove resterà mentre gli sposi saranno a Venezia. Nel frattempo i jet privati all'aeroporto 'Marco Polo', con oltre 90 velivoli, provenienti da ogni angolo del mondo, hanno trasportato in laguna circa 250 ospiti vip, ciascuno con valigie extralarge e abiti da sogno per un'agenda che è tutto fuorché casual. Il 'quartier generale' degli sposi e dei loro wedding planner è l'Aman Venice, esclusivo hotel nel Palazzo Papadopoli sul Canal Grande, già cornice nel 2014 delle nozze tra George Clooney e Amal Alamuddin. Un gioiello del Rinascimento veneziano con 24 suite decorate da affreschi di Tiepolo, caminetti Sansovino e vasche da bagno regali. Ogni camera parte da 1.000 euro a notte, ma le più ambite sfiorano i 3.500. Tutto l’hotel è stato prenotato in esclusiva. A completare il 'wedding village' il Cipriani, il Gritti Palace, il Danieli e il St. Regis Venice, tutti hotel extralusso. Si comincia con una festa già leggenda: uno schiuma party in pigiama a Villa Baslini, sull’isola privata di San Giovanni Evangelista, collegata a Torcello da un ponte. Location suggestiva, tra vestigia medievali e giardini restaurati negli anni '50, la villa farà da sfondo a un party notturno degno di una pellicola cult. Luci, DJ set, pigiami firmati e forse una piscina trasformata in pista da ballo: gli invitati hanno ricevuto l’invito a portare il loro nightwear più chic. A questa festa, in programma forse già stasera, potrebbe partecipare solo un gruppo ristretto di ospiti. Oggi, giovedì 26, il chiostro della chiesa della Madonna dell'Orto dovrebbe ospitare un sontuoso party. Anche se non diranno "I do" in modo ufficiale perché le formalità sono già state sbrigate negli Stati Uniti, la cerimonia nuziale del 'sì' si svolgerà venerdì 27 sull’isola di San Giorgio Maggiore, luogo intriso di storia e circondato dalla laguna: un anfiteatro naturale per un’unione tanto privata quanto spettacolare. Gli ospiti visiteranno i chiostri della Fondazione Cini e poi si sposteranno al Teatro Verde, restaurato di recente con il sostegno di Cartier, per lo scambio delle promesse. A fare da colonna sonora, la voce del tenore Matteo Bocelli, mentre lo spettacolo si concluderà (salvo sorprese dell'ultimo minuto) con un show pirotecnico visibile anche da piazza San Marco. Per garantire la massima sicurezza, l'isola è stata blindata: accessi contingentati, vigilanza privata, controllo via terra e acqua, con tanto di anti-drone. La festa nuziale culminante è in programma sabato 28 all'Arsenale di Venezia, nell'area delle Tese, ex capannoni medievali oggi trasformati in spazi culturali. Scelto per la sua posizione strategica e per la difficoltà di accesso, l'Arsenale ospiterà il ballo di gala, attesissimo, con l'esibizione esclusiva di Lady Gaga (anche se il nome non risulta confermato, come spiegano all'Adnkronos) e, secondo alcuni rumors dell'ultim'ora, anche Beyoncé potrebbe fare una comparsa a sorpresa. Sarà una notte da ricordare, tra scenografie monumentali, musica dal vivo e un’atmosfera da Met Gala in salsa veneziana. Tra i nomi che circolano per la regia gastronomica delle nozze, quelli di Massimo Bottura, Massimiliano Alajmo, Enrico Bartolini, la famiglia Cerea. Ma tutti, ufficialmente, smentiscono. Anche la pasticceria è top secret, ma l'indiscrezione più fondata riguarda il pastry chef francese Bastien Blanc-Tailleur, famoso per le sue torte monumentali. Non mancheranno eccellenze locali: tra gli omaggi inseriti nelle welcome bag, dolcetti artigianali firmati Rosa Salva (bussolai e zaleti) e bicchieri in vetro di Murano Laguna B, realizzati su misura. E per i cocktail? Si vocifera dell'arrivo del leggendario Alessandro Palazzi, bartender del Dukes di Londra. Niente lista nozze. Bezos e Sanchez hanno scelto di donare 3 milioni di euro alla città che li ospita: fondi destinati al Corila, alla Venice International University e all’Ufficio Unesco di Venezia. Un gesto simbolico e concreto per contribuire alla salvaguardia della laguna e del suo ecosistema. Come scritto nell’invito nuziale, con illustrazioni sognanti tra gondole e farfalle: "Abbiamo deciso di fare donazioni in vostro onore e con gratitudine per aver intrapreso il viaggio per festeggiare con noi a Venezia". Tra gli ospiti attesi nei tre giorni di festeggiamenti: Oprah Winfrey, Orlando Bloom, Eva Longoria, Karlie Kloss, Kim Kardashian, Ivanka Trump e Jared Kushner (tra i primi ad arrivare), Mick Jagger, Elton John, Bill Gates, Robert Pattinson, Shakira, la regina Raina di Giordania. Una parata di celebrità da red carpet. Ma continuano anche le proteste: i comitati ambientalisti denunciano l’impatto di un evento tanto imponente su una città fragile e già sovraccarica di turismo e nel pomeriggio di sabato protesteranno con una manifestazione tra canali, calli e campielli. Con un budget stimato tra i 10 e i 30 milioni di dollari, le nozze Bezos-Sanchez non sono solo un evento mondano: sono una dichiarazione di stile, potere e, almeno in parte, sensibilità verso il luogo che le ospita. Venezia si è trasformata in un set cinematografico sospeso tra sogno e realtà, dove ogni dettaglio – dalla location agli ospiti, dai regali alla sicurezza – è pensato per lasciare il segno. Un "sì" tra le acque, sotto le stelle, circondati dall'arte e dalla storia. E nel cuore della città più bella (e fragile) del mondo, dove sono giunti un centinaio di fotografi per paparazzare le nozze da favola dell'anno. (di Paolo Martini) —[email protected] (Web Info)

