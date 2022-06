“Better with you” è il nuovo singolo della cantautrice Leea Clem

Si riaffaccia sulla scena musicale Leea Clem, nome d’arte della cantautrice Giulia Clemente, pronta con il nuovo singolo “Better with you“, uscito sui principali circuiti radiofonici nazionali e sulle piattaforme più note di digital stores.

Per questa giovane cantautrice pugliese siamo al terzo singolo inedito in uscita, dopo il successo del suo primo lavoro, il brano “A Universe Apart” pubblicato nel 2021 e “Fool for You” uscito lo scorso febbraio. Ancora una volta l’artista attraverso i testi mette in risalto la voglia di comunicare e di lasciare un messaggio che sia d’aiuto a chi ascolta. Il brano, concepito e scritto ad inizio agosto 2021, nasce dopo la fine di un’estate particolarmente carica a livello emotivo per l’artista, che ha deciso quindi di mettere in musica i suoi sentimenti a riguardo. Partendo da emozioni vissute in prima persona, Leea si rivolge a tutte quelle persone che in momenti difficili della loro vita hanno trovato qualcosa, o meglio qualcuno, che ha saputo aiutarli a non cedere e a dare sempre il massimo. Il messaggio del brano mira a non far sentire sole le persone che si sentono tali, comunicando loro speranza e forza nel cercare quella cosa o persona capace di tirare fuori il meglio di sé.

Musicalmente “Better with you” è un brano diverso dai primi due, perché sfocia quasi in una ballad che lo rende senz’altro più intimo e coinvolgente.

L’artista continua la collaborazione con la MA Eventi, che ne cura la produzione artistica ed il management. L’arrangiamento è del produttore godo_bsmnt, collaborazione iniziata ai tempi del brano “Fool for You”.

Cresciuta nel capoluogo pugliese, Giulia muove i primi passi esibendosi in famiglia, cantando e muovendosi con coreografie spontanee. Si forma studiando canto e pianoforte, avvicinandosi, ancora in erba, alla stesura dei primi testi. Giungono le prime esperienze canore all’interno di cori, per poi proseguire con la partecipazione a diversi talent e concorsi sia locali che nazionali dove copre l’emozione di cantare live di fronte ad un vero pubblico e passo dopo passo acquista sempre più sicurezza e rafforza la sua presenza scenica.

La dimensione dei “live” è anche una maniera per Leea di “aprire” un dialogo con chi l’ascolta, aspetto fondamentale per l’artista per poter comunicare ed esternare la sua visione delle cose e del mondo, con una capacità molto particolare come quella di scrivere in lingua inglese, espressione nella quale si muove a proprio agio. Possiamo affermare che Leea con “Better with you“ sta camminando verso la strada giusta per essere considerata non più solo un’emergente ma un‘artista completa e matura, pronta per avere il giusto riscontro di successo per i suoi lavori.