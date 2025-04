Berrettini, perde un set con Draper e si ritira. Internazionali a rischio?

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) –

Matteo Berrettini si ritira da Madrid. Oggi, martedì 29 aprile, il tennista azzurro è stato costretto al forfait per un problema fisico dopo aver perso il primo set 7-6 (2) contro Jack Draper nel terzo turno del Masters 1000. Berrettini aveva già subito un infortunio all'addome durante il match, poi vinto, contro lo statunitense Marcos Giron nel turno precedente e non è riuscito a recuperare pienamente la forma per il match contro l'inglese. Dopo oltre un'ora di gioco e un set giocato praticamente alla pari con il numero 6 del mondo, è arrivata quindi la bandiera bianca di Berrettini. "Mi ha detto che ha sentito tirare gli addominali", ha confermato lo stesso Draper nell'immediato post partita. Ora obiettivo di Matteo è recuperare in tempo per gli Internazionali d'Italia, al via il prossimo 7 maggio al Foto Italico di Roma. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.