Bernini (Forza Italia): “Sollevato per domiciliari a Giancarlo Pittelli”

“Sono sollevato nell’apprendere la notizia della concessione del beneficio dei domiciliari a favore dell’avv.Giancarlo Pittelli dopo aver profuso parte del mio impegno politico a scuotere l’opinione pubblica insieme al comitato promotore sorto a suo sostegno e di cui sono stato portavoce. Nella stessa intenzione è giusto leggere la mia partecipazione alla raccolta delle firme dei sei quesiti referendari promossi dal Prntt, a cui ho aderito nel 2021, insieme alla Lega e ad altri soggetti politici”.

Così Giovanni Paolo Bernini, ex presidente del Consiglio comunale di Parma e attuale responsabile Giustizia in Emilia-Romagna per Forza Italia.

“Colgo l’opportunità – aggiunge Bernini – per rallegrarmi e condividere le parole del Presidente Sergio Mattarella nel giorno del suo insediamento capaci di trasferire il giusto spirito di unità e responsabilità per il futuro della nostra Repubblica”.