Bernini contestata, Anna Tortora (Azzurro Donna) a sostegno del ministro

Roma, 11 dicembre – Durante l’intervento del ministro Bernini a Atreju, un gruppo di studenti di Medicina ha manifestato apertamente il proprio disappunto contro il semestre filtro, urlando: “Col semestre filtro rischiamo di perdere un anno”. Il ministro ha risposto con tono deciso: “Prima di contestare fatemi parlare, siete dei poveri comunisti”.

Sul tema degli errori riscontrati nel test di Fisica, Bernini ha rassicurato: “Verrà riconosciuto un punto a tutti”, cercando così di stemperare le polemiche.

A sostegno dell’operato del ministro è intervenuta Anna Tortora, giornalista e referente Azzurro Donna, dichiarando:

“È fondamentale ascoltare le istituzioni prima di formulare critiche. Il semestre filtro è uno strumento pensato per garantire la qualità della formazione medica e la preparazione degli studenti. Riconoscere un punto per gli errori nel test di Fisica dimostra attenzione e equità. La protesta è legittima, ma non dovrebbe trasformarsi in un attacco personale o ideologico: il confronto deve essere costruttivo.”

Secondo Tortora, episodi come quello di Atreju evidenziano la necessità di un dialogo tra studenti e istituzioni. “Le tensioni sono comprensibili, ma è importante che il dibattito resti rispettoso e basato su dati concreti. Solo così si possono trovare soluzioni che tutelino sia gli studenti sia la qualità della formazione medica,” ha aggiunto.

L’episodio mette in luce le tensioni sui temi della formazione universitaria, in particolare in settori altamente specializzati come la medicina, e riapre il dibattito su come bilanciare rigore accademico e tutela degli studenti.

