Bere bevande molto calde fa bene al nostro organismo?

Siamo nel pieno dell’inverno e non c’è cosa migliore di tornare a casa dopo un’intensa giornata di lavoro e riscaldarsi sul divano sorseggiando una tisana bella calda guardando la nostra serie TV preferita.

Ma la nostra bevanda quanto deve essere calda per non essere pericolosa per la nostra salute? Non tutti sanno che bere bevande troppo calde come tisane, the, camomilla, caffè e cioccolata calda può essere altamente rischioso per la nostra salute. L’agenzia internazionale per la ricerca (IARC) ha infatti inserito le bevande calde tra le sostanze “probabilmente cancerogene”. È stato osservato che assumendo più volte al giorno per lungo periodo bevande calde a temperature elevate si ha più probabilità di sviluppare il tumore all’esofago. Quindi a quale temperatura bisogna consumare la nostra bevanda calda preferita? Occorre semplicemente una volta aver preparato la nostra bevanda lasciarla raffreddare e cominciare a sorseggiarla quando la temperatura inizia ad essere inferiore ai 60°C, in questo modo saremmo lontani da ogni rischio.

Dott.ssa Rossella Sorbino

