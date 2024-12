Beppe Grillo: “Domani delicato messaggio da annunciare”

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – "Domani, martedì alle 11.03, collegatevi sul mio Blog, sul mio canale Youtube e sulla mia Pagina Facebook. Ho un delicato messaggio da annunciare". Così Beppe Grillo su X, dove posta una foto 'storica' che lo ritrae con l'altro cofondatore del M5S, Gianroberto Casaleggio. Uno scatto, quello pubblicato da Grillo, che suona come un richiamo alle origini. Oggi Davide Casaleggio, in una intervista a 'La Verità', ha parlato di "eclissi finale del Movimento 5 stelle. Spero perlomeno che adesso cambino nome. E' diventato un partito respingente, esclusivo e non inclusivo, con mille mandati e il potere concentrato in una sola persona. La volontà è quella di fondersi con il Pd e forse l'obiettivo di Conte è candidarsi alla segreteria del Partito democratico''. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.