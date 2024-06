Benzina e diesel, prezzi in lieve rialzo: i costi di oggi

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Prevale la calma sulla rete carburanti. Le medie nazionali dei prezzi praticati alla pompa di benzina e diesel mostrano leggeri assestamenti al rialzo. Stabili le quotazioni internazionali dei raffinati. Venendo al dettaglio della rete nazionale, in base all'elaborazione di 'Quotidiano Energia' dei dati comunicati dai gestori all'Osservaprezzi del Mimit aggiornati alle 8 di ieri 26 giugno, il prezzo medio praticato della benzina in modalità self è 1,862 euro/litro (1,860 la rilevazione precedente), con le compagnie tra 1,851 e 1,871 euro/litro (no logo 1,849). Il prezzo medio praticato del diesel self è 1,740 euro/litro (rispetto a 1,738), con i diversi marchi tra 1,734 e 1,756 euro/litro (no logo 1,727). Sul servito per la benzina il prezzo medio praticato è 2,002 euro/litro (2,001 il dato precedente), con gli impianti colorati con prezzi tra 1,938 e 2,075 euro/litro (no logo 1,907). La media del diesel servito è 1,882 euro/litro (contro 1,880), con i punti vendita delle compagnie con prezzi medi compresi tra 1,823 e 1,960 euro/litro (no logo 1,785). I prezzi medi praticati del Gpl sono tra 0,713 e 0,733 euro/litro (no logo 0,698). Infine, i prezzi medi del metano auto vanno da 1,314 a 1,388 euro/kg (no logo 1,325). —[email protected] (Web Info)

