(Adnkronos) – "Insieme possiamo fare il disco e il tour della vita, e forse per la prima volta davvero goderci il paesaggio mentre ci facciamo questo viaggio". Lettera via social di Benjamin Mascolo a Federico Rossi. Era il 2020 quando il duo musicale ha annunciato la separazione. In una serie di storie pubblicate su Instagram, Benji parla a "con il cuore in mano" a Fede per proporre una reunion. "Prenditi il tempo che ti serve per rifletterci – aggiunge – voglio solo il meglio per te e per noi, qualsiasi cosa significhi". "A volte bisogna scappare da se stessi per ritrovarsi – conclude – A volte bisogna distruggere se stessi per ricostruirsi. Più di prima, meglio di prima. CON AMORE Ben". "Chi lo sa meglio di noi come ci si sente a essere soli, incompresi, senza una direzione precisa e una bussola nel mondo? – scrive l'artista che nel frattempo oltre alla carriera solista come cantante ha intrapreso anche quella cinematografica – Per chi ci conosce è evidente che siamo in costante conflitto con noi stessi, alla ricerca di una strada sicura e definitiva, un percorso che ci porti a trovare la tranquillità, la risoluzione a questa vita incerta e incostante con cui non vogliamo mai scendere a compromessi. E anche se indosso una maschera e un'armatura per far sembrare che vada tutto ok, ogni tanto ho momenti di lucidità come questo e ammetto a me stesso che non c'è vergogna a essere vulnerabili". "lo qui ti scrivo per dirti che anni fa ci siamo trovati, e potremmo farlo di nuovo – scrive ancora Benji – Insieme abbiamo fatto qualcosa di magico. Tu mi dai una leggerezza e un respiro a pieni polmoni che è unico del tuo modo di essere; è nella tua voce, è nella tua personalità, ironica e brillante a tratti, a volte anche infantile che mi fa inca**are, ma è innegabile che è il tuo dono, quello di rendere tutto più diretto, fruibile, efficace, consumabile e sopratutto Bello con la B maiuscola". "Troppe volte ho provato a prenderti e scomporti in pezzi come un lego, e volerti accanto solo per i tuoi lati ‘positivi', solo per quelle cose che pensavo fossero ‘giuste', cercando di eliminare e limitare tutte le ‘controindicazioni' che ti appartengono, senza rendermi conto che le bestie rare, o le prendi per come sono, dal naso alla punta della coda, oppure è inutile provare a domarle", afferma Benjamin Mascolo per il quale "le nostre ‘controindicazioni' sono proprio il motivo per cui siamo così speciali, proprio come le piccole imperfezioni della voce quando cantiamo. Chi sono io per cercare di spremere fuori da te solo il succo magico che hai dentro e filtrare tutto il resto per poi buttarlo via?". "Quando la fama e il successo ci avevano spremuto fino all'osso il nostro rapporto si era incrinato, e una pulce nell'orecchio mi ha detto che ‘valevo di più' della situazione in cui ero. E aveva ragione. Ma quello che non ho mai capito, è che anche tu valevi molto di più della situazione in cui eravamo, valevi di più del vecchio me. Non eravamo più una squadra", aggiunge sottolineando: "Non eravamo più una squadra, eravamo Cristiano Ronaldo e Messi che giocano insieme ma non si passano mai la palla perché fanno gara a chi segna più goal. Forse Benji & Fede non si sono mai dati una vera possibilità di vivere al massimo, e forse oggi è il giorno per dimostrarlo". "Qualsiasi sia la tua risposta sappi che ti voglio bene e sono dalla tua parte sempre, che sia insieme o da soli, sono tuo fratello", afferma quindi. —[email protected] (Web Info)

