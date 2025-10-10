Benjamin Mascolo è diventato papà, è nata Athena: “Esiste un prima e un dopo”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Esiste un prima e un dopo. Il 7 ottobre 2025 alle 08:38 è la linea esatta che li divide". Così Benji, al secolo Benjamin Mascolo, annuncia oggi, venerdì 10 ottobre, con un post su Instagram l'arrivo della figlia Athena, nata dal matrimonio con Greta Cuoghi. La piccola è venuta alla luce il 7 ottobre, ma i due neo genitori l'hanno reso noto soltanto oggi. Assieme al commento, il componente del duo Benji & Fede posta una foto in bianco e nero che lo ritrae mentre bacia sulla fronte la moglie ancora distesa sul letto della clinica, che tiene la bimba in braccio mentre la allatta. In pochi minuti, centinaia di commenti di felicitazioni da parte dei fan.

