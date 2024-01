Condividi

A quanto può ammontare un risarcimento dopo 33 anni passati in carcere da innocente?

Qualsiasi cifra è poca. Zuccheddu è stato umiliato, non è stato creduto ed è stato messo in carcere da innocente.

“Beniamino Zuncheddu è stato assolto dalla Corte d’Appello di Roma per non aver commesso il fatto. Zuncheddu è stato condannato all’ergastolo ed ha scontato 33 anni di detenzione in carcere da innocente. Era stato accusato di duplice omicidio per quella che è nota come la strage del Sinnai, in Sardegna. Era il 1991, Beniamino aveva 27 anni. È il peggiore caso di mala giustizia italiana, il più grave per ingiusta detenzione. Una vicenda caratterizzata da indagini fatte male, false testimonianze e prove farlocche. Lo Stato ha rubato la vita a Beniamino. Come sarà risarcito? I Pm e gli agenti che allora hanno condotto l’inchiesta pagheranno? Noi ci auguriamo che la politica faccia l’impossibile per far si che una storia del genere non accada mai più. E noi ci batteremo per questo, senza sosta.”

Giosi Ferrandino, europarlamentare di Azione

Ma i magistrati pagheranno? Perché al povero Beniamino Zuccheddu sono stati tolti 33 anni della sua vita!, non un giorno!