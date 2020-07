Benevento, rinnovato l’accordo a tutela dei rivenditori di monopoli

Rinnovato oggi il protocollo di intesa per la sicurezza dei rivenditori di generi di monopolio tra la prefettura di Benevento e la sezione provinciale della Federazione italiana Tabaccai (FIT), firmataria nel 2017 di un accordo – quadro con il ministero dell’Interno sul tema.

L’intesa, firmata dal prefetto Francesco Antonio Cappetta e dal presidente provinciale Emilio Zamparelli, rinnova e integra il precedente del 2015, inserendo l’impegno della Fit a promuovere presso gli esercenti la diffusione sempre più ampia dei pagamenti elettronici, per ridurre i contanti in cassa, e l’insstallazione di sistemi di videosorveglianza collegati direttamente con le sale operative di Polizia e Carabinieri.

Il lavoro di prevenzione per evitare furti e rapine ai danni dei tabaccai passa anche per la sensibilizzazione della categoria sulle misure di prevenzione consentite più utili da poter adottare e, più in generale, sui temi della legalità. Proprio per questo il protocollo, che in un’ottica di sicurezza partecipata conferma l’attenzione della prefettura per tutti i fenomeni che minano la sicurezza della collettività e generano allarme sociale, prevede l’organizzazione di incontri sul territorio con i rivenditori.