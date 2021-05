Benevento, nominato un commissario prefettizio al comune di Solopaca

Il prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, ha sospeso il consiglio comunale di Solopaca a seguito delle dimissioni di 12 consiglieri comunali.

Alla base della decisione l’ipotesi prevista dall’articolo 141 comma 7 del Testo Unico degli Enti Locali, secondo la quale, in attesa del decreto di scioglimento, il prefetto, per motivi di grave e urgente necessità, può sospendere per un periodo comunque non superiore a novanta giorni i consigli comunali e nominare un commissario per la provvisoria amministrazione dell’ente.

Il prefetto ha contestualmente provveduto alla nomina di un commissario prefettizio per la provvisoria gestione dell’ente, attribuendogli le funzioni del sindaco, della giunta e del consiglio.