Benevento, intesa per diffondere la cultura della legalità

Diffondere la cultura del rispetto e della convivenza, attraverso l’organizzazione di incontri di approfondimento e la costituzione di un laboratorio denominato “Giustizia e Legalità”, rivolto soprattutto agli istituti scolastici del territorio.

Questo l’obiettivo del protocollo d’intesa “Vita… nella Giustizia e Legalità: Libertà” siglato dal prefetto di Benevento, Carlo Torlontano, dal Procuratore della Repubblica del capoluogo e dai rappresentanti del circolo socio – culturale “Petra Strumilia” e dell’ente culturale Schola Canthorum San Lorenzo Martire “Nicola Vigliotti”.

L’accordo, di durata triennale, mira a realizzare una strategia comune che, partendo da una preliminare analisi del contesto della provincia, consenta di affrontare questioni culturali, sociali ed economiche del territorio, contribuendo in tal modo a promuovere e tutelare la legalità, soprattutto tra le giovani generazioni.

All’inizio di ogni anno verrà individuata una tematica specifica, che costituirà il focus del programma delle iniziative da svolgersi.

Prevista inoltre l’istituzione di un premio annuale, suddiviso in due sezioni:

– istituti scolastici, per la realizzazione di un cortometraggio, una rappresentazione teatrale, un e-book o un elaborato artistico.

– imprese, enti pubblici e privati e cittadini, per coloro che si siano distinti per l’attuazione di buone pratiche sulla base dei valori promossi dall’intesa.

Il prefetto, a margine della sottoscrizione, ha evidenziato «l’importanza della sinergia interistituzionale e del coinvolgimento degli enti del terzo settore per contrastare e prevenire ogni forma di violenza, corruzione e illegalità diffusa. Lo sviluppo della cultura della legalità si pone l’obiettivo di formare una cittadinanza proattiva, improntata ai valori fondamentali della Carta Costituzionale».