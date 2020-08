Benevento: “Città Spettacolo”, definite le misure preventive

In occasione della programmazione degli eventi nell’ambito della rassegna “Città Spettacolo” a Benevento, il prefetto Francesco Antonio Cappetta e il sindaco Clemente Mastella si sono riuniti assieme al rappresentante della Asl BN1 Conte per stabilire le misure preventive da adottare considerata l’emergenza virale in corso.

Una particolare attenzione è stata posta al distanziamento sociale, che dovrà essere rispettato anche tra componenti dello stesso nucleo familiare. Gli stessi, durante lo spettacolo, saranno tenuti ad occupare in maniera alternata i posti a sedere.

I partecipanti alla riunione hanno inoltre considerato, su specifica indicazione del prefetto, la possibilità di annullare i concerti di Geoler e Ghali qualora le richieste di partecipazione, che potrebbero interessare soprattutto il pubblico giovanile, superino la disponibilità di posti prevista complicando la gestione dell’evento a livello sanitario e di ordine e sicurezza.