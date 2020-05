Benevento, arrestato pregiudicato

Nell’ambito dei servizi di prevenzione e repressione del traffico e spaccio di sostanze stupefacenti nel territorio beneventano, predisposti dal Questore Luigi Bonagura, personale della Squadra Mobile, a seguito di attività info-investigativa, effettuava, nella mattinata odierna, un appostamento con conseguente perquisizione domiciliare presso l’abitazione di un pregiudicato beneventano. Nel corso del servizio di appostamento veniva fermato un tossicodipendente che fuoriusciva dall’abitazione del pregiudicato e che veniva trovato in possesso di un “cipollotto” di cocaina del peso di gr. 0,45; nel corso della perquisizione domiciliare veniva rinvenuta e sequestrata altra sostanza stupefacente del tipo cocaina e la somma di euro 1.285,00.

Dopo gli adempimenti di rito, su disposizione dell’A. G., l’indagato veniva associato alla locale casa circondariale.

