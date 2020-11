Benevento: arrestato due volte in dieci giorni per furto

Condividi

Nell’ambito degli accresciuti servizi di controllo del territorio predisposti dal Questore Luigi Bonagura per contrastare i reati predatori, personale dell’U.P.G. e S.P., nella decorsa notte ha proceduto all’arresto, in fragranza del reato di furto aggravato e danneggiamento all’interno di un locale che ospita distributori di bevande e snack lungo Corso Garibaldi, di un pregiudicato ventiseienne.

Gli Agenti, allertati da una segnalazione pervenuta sulla linea ”113” in brevissimo tempo raggiungevano il posto e si avvicinavano a motore spento così da sorprendere, ancora all’interno del locale, il ventiseienne.

Questi, che si era già impossessato di un monitor in uso al sistema di video sorveglianza, alla vista degli operanti, vedendosi occlusa la via di fuga, cercava invano di nascondersi dietro un muretto presente nel locale. Bloccato, veniva condotto in Questura, dove, dopo gli accertamenti di rito, così come disposto dal P.M. di turno, veniva condotto presso la Casa Circondariale di Benevento.

Il giovane, inoltre, non aveva rispettato il divieto di dimora a cui era sottoposto quale sanzione all’arresto – operato dalla Polizia di Stato – per il furto perpetrato nella villa comunale lo scorso sette novembre.

