Belve, Teo Mammucari: “Fagnani ha fatto bene il suo lavoro, io ho avuto paura”

(Adnkronos) – Dopo le polemiche per aver abbandonato lo studio di 'Belve' dopo uno scontro con la conduttrice,

Teo Mammucari spiega le sue ragioni ai microfoni di RTL. "Francesca Fagnani – ha detto l'attore – è stata molto gentile e professionale, sia al telefono che nei momenti precedenti l’ingresso in studio. Ma una volta iniziato il programma, il suo cambiamento di ruolo da donna a conduttrice mi ha creato un certo disagio". "Avevo paura che, nonostante l’accordo, l’argomento delicato della famiglia potesse essere sollevato, e per me quella sarebbe stata una situazione emotivamente difficile", le parole di Mammucari, che su Fagnani dice: "Lei ha fatto bene il suo lavoro e io ho preso una decisione che, purtroppo, si è rivelata non adatta al contesto. Sono un artista, un presentatore, un ‘mattatore’, ma prima di tutto sono umano, con le mie fragilità. E mettere la famiglia al primo posto è una scelta che sento profondamente, indipendentemente dalle circostanze". Nell'intervista, il conduttore si dice consapevole che "da un punto di vista professionale, avrei dovuto gestire la situazione diversamente. Ma sono prima di tutto una persona con le sue fragilità e, in quel contesto, ho sentito di dover proteggere la mia privacy e difendere la mia famiglia. Ho sbagliato a scegliere quel momento per partecipare a quel programma, ma ho cercato di fare ciò che mi sembrava giusto, nonostante le difficoltà", spiega Mammucari, convinto che la Fagnani "non avrebbe mai affrontato quella tematica, ma la paura era troppo forte". Lo showman conclude l'intervista con gli auguri di buon Natale: "Per chi avrà il piacere di venire a trovarmi in teatro, sarà un onore accogliervi. Un abbraccio a tutti, dal 'Vostro Eroe' che, forse, questa volta ha deluso qualcuno". —[email protected] (Web Info)

