Belve, Teo Mammucari e l’appello a Striscia: “Vaffa non era per Fagnani”

(Adnkronos) – Il 'vaffa…' di Teo Mammucari dopo aver abbandonato lo studio di Belve dopo una manciata di minuti? Non era diretto a Francesca Fagnani. Parola del conduttore che, a distanza di giorni dal caso che ha suscitato diverse polemiche – e dopo essere stato sommerso dalle critiche -, ha deciso di fornire a 'Striscia la notizia', in onda su Canale 5 alle 20.35, la sua versione. "Quando sono uscito e lei ha detto, 'è la prima volta che succede', io ho risposto 'è anche l’ultima' – spiega Mammucari -. Ho fatto tutto il corridoio, sono arrivato davanti ai camerini e solo lì, a mio fratello Sandro che mi diceva 'stai tranquillo, ti ha aggredito e hai reagito', ho risposto, 'ma cosa sono queste cose? Ma vaffanc…'". "È normale che Noemi, la Bertè e tutta l’Italia mi abbiano dato dell’ignorante e del cafone, come ha fatto anche il pubblico – aggiunge Mammuccari -. Non sapevano. Perché prendere quel fuorionda e metterlo lì?", chiede Mammucari, che chiude lanciando un appello a Fagnani: 'Francesca, puoi dire al pubblico che quel 'vaffa' non l’ho mai detto in quello studio?". Appello che la trasmissione ha deciso di accogliere. —[email protected] (Web Info)

