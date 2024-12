Belve, nuova puntata stasera: tutti gli ospiti di Fagnani in studio

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Nuova puntata di Belve oggi, martedì 10 dicembre, alle 21.20 su Rai2. Oltre all'attesa intervista di Teo Mammucari, che ha abbandonato lo studio di Francesca Fagnani dopo pochi minuti e al termine di un intenso scambio, tra gli intervistati di stasera anche Valeria Bruni Tedeschi, Tina Cipollari ed Elena Sofia Ricci. L'intervista di Fagnani a Mammucari andrà comunque in onda in versione integrale, senza tagli, comunica intanto la produzione attraverso una nota. Ciò che si vedrà stasera, dunque, è esattamente quanto accaduto in studio durante la registrazione dell'intervista, dal momento in cui il conduttore si è seduto davanti a Francesca Fagnani fino al momento in cui – una decina di minuti dopo – Mammucari ha deciso di abbandonare lo studio interrompendo il colloquio. L'incontro tra i due, a quanto apprende l'Adnkronos, si sarebbe rivelato da subito un'escalation di tensione. Il conduttore si sarebbe indispettito, in un primo momento, perché Fagnani – come di consueto con i suoi ospiti – si è rivolta a lui dandogli del 'lei'. Un gesto che Mammucari non avrebbe gradito e avrebbe ridicolizzato. La situazione non è migliorata con l'inizio delle domande. Mammucari si sarebbe mostrato oppositivo verso ogni domanda, a partire dall'iconica 'lei che belva si sente?'. —[email protected] (Web Info)

