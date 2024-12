Belve, bufera social contro Mammucari. E l’ex moglie lancia la frecciata

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La puntata di 'Belve' andata in onda ieri sera su Rai2 ha scatenato un vero e proprio polverone social. L'intervista a Teo Mammucari, che ha abbandonato lo studio dopo appena cinque minuti, ha trasformato X in un vero e proprio ‘campo di battaglia’ di commenti e meme. Non è passato inosservato, in particolare, il commento dell'ex moglie di Mammucari, la modella brasiliana Thais Souza Wiggers, che sulle storie di Instagram ha scritto: "Tempo al tempo, prima o poi la maschera cade". E anche il mondo dello spettacolo non è rimasto a guardare. Per la cantante Noemi – grande amica di Francesca Fagnani – la reazione del comico-conduttore è stata semplicemente “incommentabile” mentre il rapper Frankie hi-nrg mc ha aggiunto un pizzico di sarcasmo al dibattito social: “Mammuccari lo ha già detto che lavora e che è un professionista nel proprio lavoro? Nell’ultimo minuto intendo…”. I fan del programma non hanno apprezzato il comportamento di Mammucari. Un utente ironicamente si è chiesto: “Ma Mammucari pensava di essere a Buona Domenica?”, riferendosi al celebre programma televisivo noto per il suo tono leggero e distensivo, in netto contrasto con lo stile più diretto e talvolta provocatorio di ‘Belve’. Tra le reazioni, non sono mancati commenti di lode per la compostezza della conduttrice Francesca Fagnani: “Sei stata perfetta”. E ancora: “Dopo questa intervista dovrebbero dare alla Fagnani il premio Nobel della pace e per la calma”, ha twittato un altro utente. Anche la Fagnani, che non dimentica mai di salutare il suo pubblico sui social, questa volta ha scritto: “Grazie amici, stasera più che mai”. Un modo per riconoscere il supporto ricevuto per la faticosa intervista. Mammucari, dal canto suo, ha provato a reagire facendo un post, intitolato "quanto amo questa donna" e allegando un video in cui faceva ascoltare alcuni vocali ricevuti dalla conduttrice, da cui si evinceva come lei lo avesse invitato al programma dopo che lui stesso si era proposto: "Teo, scusa il disturbo, ti mando un messaggio perché ci ho pensato. Siccome è un'edizione bella e tu sei giusto per 'Belve', vogliamo farla. Se ti va domattina ti faccio chiamare dalla produzione". Vocali che, poi, Mammucari ha cancellato. —[email protected] (Web Info)

