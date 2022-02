Belfast: una storia di famiglia e umanità favorita per gli Oscar 2022

Condividi

Tra i film più quotati e candidati agli Oscar 2022 figura Belfast, diretto da Kenneth Branagh. Con 7 nomination all’attivo, tra cui quella a miglior film, si tratta di un’opera delicata e intimista, tra le migliori proposte dell’attuale stagione cinematografica.

Kenneth Branagh, regista di Thor, Assassinio sull’Orient Express e Assassinio sul Nilo, dirige una pellicola semi-autobiografica, narrando la sua infanzia a Belfast (sua città natale) alla fine degli anni Sessanta. Branagh si racconta nella figura di Buddy, un bambino di 9 anni appartenente ad una famiglia protestante che vive in un quartiere misto di Belfast. Nel 1969 l’Irlanda del Nord è dilaniata dalla guerra civile religiosa tra cattolici e protestanti, e la famiglia del piccolo protagonista cerca di chiamarsi fuori dalla violenza che ogni giorno si consuma tra le strade.

Il papà di Buddy, che lavora come carpentiere a Londra, vuole trasferire la sua famiglia in Inghilterra. Buddy si ritrova quindi a dover lasciare le sue radici, in un film che racconta questo tema con grande sensibilità e innocenza, mostrandoci il legame tra il piccolo protagonista e le persone che molto presto sarà costretto a lasciare.

Belfast è un film a metà tra racconto intimo e pellicola neorealista, girato interamente in bianco e nero: una soluzione estetica che valorizza l’intento del suo autore, che vuole narrarci la storia di persone che guardano con speranza al futuro, pur ricordando con nostalgia il proprio passato.