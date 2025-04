Belen, la dedica per i 12 anni di Santiago: “Grazie per avermi resa mamma per la prima volta”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – "12 anni amore mio, come vola il tempo". Comincia così la dedica di Belen Rodriguez per il compleanno del figlio Santiago, nato dall'amore con Stefano De Martino. Il primogenito della showgirl ha spento ieri, mercoledì 9 aprile, 12 candeline e per l'occasione mamma Belen ha condiviso sui social una dolcissima dedica. "Volevo sapessi che sono tanto ma tanto fiera di te, sei un ragazzo in gamba, con un cuore e una sensibilità gigantesca, sei divertente, sei curioso, sei romantico, sei entusiasta, sei leale, sei carismatico, sei creativo, e tutto il mio mondo è dentro i tuoi occhi", continua la didascalia del post condiviso su Instagram. "Te amo Santi, grazie per avermi resa mamma per la prima volta. Buon compleanno", ha concluso Belen Rodriguez a corredo di un carosello di foto che ritraggono il piccolo Santiago in due versioni: una di quando era ancora bambino e l'altra scattata recentemente che mostra come il primogenito sia cresciuto. Pioggia di like e commenti al post condiviso dalla showgirl, da Simona Ventura a Emma Marrone. La cantante salentina e la showgirl, per lungo tempo sono state considerate come rivali, divise dal comune amore per Stefano De Martino. Il conduttore televisivo aveva tradito la fidanzata Emma Marrone proprio con la showgirl argentina. Negli anni, tuttavia, le due hanno dimostrato pubblicamente di aver messo una pietra sopra al passato e ora sono grandi amiche. —[email protected] (Web Info)

