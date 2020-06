Bei, Grant (Lega): ennesimo flop dell’UE, finiti i soldi per i prestiti alle medie e piccole imprese

Condividi

“Da mesi denunciamo che le proposte di soluzioni messe in campo dall’UE per fronteggiare la crisi economica generata dall’emergenza Covid sono inadeguate. Stamane arriva anche l’allarme del Presidente della Banca europea per gli investimenti, Werner Hoyer, in un’intervista alla Stampa, in cui specifica che senza aumento di capitale la Bei dovrà interrompere i prestiti ai Paesi colpiti dalla pandemia di coronavirus”. Così l’eurodeputato della Lega, Valentino Grant, sottolineando che ‘le imprese italiane, soprattutto quelle piccole e medie, sono in crisi di liquidità e senza adeguati sostegni ci avviamo ad una situazione disastrosa”. “Oggi più che mai per dare risposte immediate alle aziende serve un fattivo intervento della BCE, solo così si potrà uscire da questo tunnel e far ripartire il mondo imprenditoriale”, conclude il deputato europeo.