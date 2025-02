Bebe Vio, è amore con Gianmarco Viscio: la prima foto ufficiale insieme

0 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Bebe Vio in vacanza con il fidanzato. La campionessa di scherma paralimpica è uscita allo scoperto e ha pubblicato sui social la prima foto ufficiale in compagnia di Gianmarco Viscio, il fidanzato con cui era stata paparazzata nel 2022. "10 giorni in modalità aereo", ha scritto Bebe Vio a corredo dello scatto in compagnia del suo Gianmarco Viscio. I due si trovano attualmente in vacanza, non è stata specificata sui social la destinazione, ma la location è esotica: sole, mare e relax. "In un vero e proprio paradiso", ha aggiunto la campionessa paralimpica. Bebe Vio e Gianmarco Viscio erano stati paparazzati per la prima volta insieme nel 2022 dal settimanale Chi. I social di Gianmarco sono riservati ai soli follower quindi non si hanno molte informazioni. Ma Gianmarco ha 30 anni e ha giocato come calciatore in una squadra di Serie B di calcio a 8 nel ruolo di difensore. L'indiscrezione sulla loro relazione non è mai stata smentita o confermata. A distanza di anni, Bebe Vio ha deciso di ufficializzarla con uno scatto pubblicato sui social in cui i due appaiono più innamorati che mai. —[email protected] (Web Info)

