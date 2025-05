Bayesian, l’Adnkronos a bordo della nave Dattilo: videonews della nostra inviata

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Per la prima volta raggiunta la zona in cui è affondato nell'agosto 2024 durante una tempesta il veliero Bayesian, davanti a Porticello (Palermo). La Guardia costiera con la nave Dattilo vigila sulle operazioni di recupero. Ieri è arrivata al porto di Termini Imerese (Palermo) la gru galleggiante Hebo Lift 10 che servirà al sollevamento del veliero Bayesian. Nel naufragio morirono sette persone, tra cui il miliardario Mike Lynch. Le altre vittime sono Recaldo Thomas, cuoco di bordo; Jonathan Bloomer, presidente della Morgan Stanley International; sua moglie Anne Elizabeth Judith Bloomer; la figlia di Lynch Hannah; il legale di Lynch, Chris Morvillo; sua moglie Neda Morvillo. La gru galleggiante da 5.695 tonnellate di stazza lorda è una delle gru marittime più potenti d'Europa. È partita dal suo porto di Rotterdam, nei Paesi Bassi, il 19 aprile e, come la sua nave gemella, è arrivata al porto di Termini Imerese (di Elvira Terranova). —[email protected] (Web Info)

