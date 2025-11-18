Battaglia di Pokrovsk, truppe russe anche nel nord: Mosca tenta l’accerchiamento

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – La Russia tenta la ‘mossa a tenaglia’. Tra sforzi diplomatici in corso e nuovi pacchetti di aiuti all’Ucraina, continua la dura battaglia con la Russia per il controllo di Pokrovsk, la città chiave dell’oblast di Donetsk. E le truppe russe, stando ai resoconti di Kiev, sarebbero arrivate anche nella periferia nord nel tentativo di creare un accerchiamento.

Secondo quanto riferisce Kiev, truppe russe sono intanto state avvistate anche fuori dalla periferia settentrionale, mentre il rapporto pubblicato dal Settimo Corpo di reazione rapida delle Forze aeree d’assalto ucraine conferma che l’esercito russo, inizialmente entrato a Pokrovsk da sud in ottobre, è ora probabilmente penetrato in tutte le aree della città, anche se l’effettivo controllo territoriale resta difficile da stabilire. “Diversi fanti nemici hanno tentato di penetrare e di mettere piede in una delle strutture agricole”, si legge nel documento. “Il nemico è stato annientato”.

La battaglia di Pokrovsk, uno dei principali punti caldi dell’ultimo anno di guerra su vasta scala della Russia, è ancora in corso nonostante le truppe russe si siano infiltrate in gran numero nella città nel mese di novembre. Secondo il Settimo Corpo, a novembre 314 soldati russi sono stati uccisi in azione a Pokrovsk e nei dintorni, mentre altri 71 sono rimasti feriti.

Oltre ai tentativi di invadere l’area urbana di Pokrovsk, le forze russe continuano a impegnarsi per creare un accerchiamento operativo attorno alla città gemella di Myrnohrad, dove le brigate ucraine hanno resistito nonostante le loro rotte logistiche fossero bloccate dalle avanzate russe da terra e dal controllo dei droni in cielo. Pokrovsk, che probabilmente sarà il più grande centro abitato ucraino a cadere nelle mani delle forze russe da quando Bakhmut, nell’oblast’ di Donetsk, fu conquistata due anni e mezzo fa, ha assunto una particolare importanza politica per entrambe le parti.

Negli ultimi giorni, le forze russe hanno intensificato ulteriormente gli sforzi per completare la conquista della città, nella speranza di avanzare oltre Pokrovsk e conquistare la città di Hryshyne, ha affermato il Settimo Corpo. Nonostante la minaccia di accerchiamento attorno a Myrnohrad, Kiev ha raddoppiato gli sforzi per rafforzare la difesa di Pokrovsk, con il presidente Volodymyr Zelensky che ha visitato personalmente la zona a novembre.

