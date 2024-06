1 minuto di lettura

Condividi

I risultati delle elezioni europee non sono stati digeriti dagli elettori di Sinistra. E fin qui tutto lecito.

Il punto è non accettare il risultato, definendo gli elettori di Destra ignoranti, fascisti, gentaglia.

Questa superiorità auto infusa della Sinistra ha decisamente stancato. Soliti discorsi, imparati a memoria, che ormai non hanno più seguito.

Moralisti che predicano tolleranza, uguaglianza e poi insultano chii non la pensa come loro.

Ma la moralità è veramente tale, se prima di essere proclamata e magari fissata in carte costituzionali e carte dei diritti, è espressione di coscienza.

“Basta. Ne ho abbastanza di questo strabismo politico europeo per cui se vince la sinistra è una vittoria della democrazia, se vince la destra è allarme democrazia! Basta con questo non voler considerare le aspirazioni di milioni e milioni di cittadini europei, relegati nel ruolo di minus habentes. Basta con questo non voler prendere atto che più della metà degli elettori non ha votato (questa sì che è una sconfitta della democrazia) perché non crede nell’Europa, o quanto meno in questa Europa. Basta nel tentare di annullare i risultati delle elezioni riproponendo le stesse alleanze, la stessa presidente della Commissione UE di cinque anni fa. Basta con questo paventare il “pericolo” della Destra. Le elezioni, democraticamente svolte, si accettano, se ne tiene conto e se ne traggono le conseguenze. Altrimenti si è contro la democrazia. E se eleggeranno di nuovo la von der Leyen presidente della Commissione UE, vorrà dire i gli europei avranno votato invano. E questa non è democrazia.” Domenico Vecchioni, storico e ambasciatore d’Italia

IlMonito.it è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa. crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a- Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.