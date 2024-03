0 minuto di lettura

(Adnkronos) – "Nel fare i migliori auguri a Kate, le suggerisco di spiegare a suo suocero che i tumori si possono curare con i farmaci oncologici vecchi e nuovi. Non con la medicina alternativa, le erbe e l'omeopatia". Così su 'X' l'infettivologo Matteo Bassetti ritorna sulla scelte di Re Carlo III di nominare suo medico personale l'amico, Michael Dixon, noto per le sue posizioni favorevoli a cure omeopatiche e oggi a capo dei medici della Royal Family. "In un videomessaggio trasmesso dalla Bbc, la principessa del Galles Kate ha messo la parola fine alle illazioni sulla sua salute che si rincorrevano da tempo. Ha anche detto che sta facendo la chemioterapia e seguendo tutte le indicazioni degli oncologi che la seguono. I casi di tumore sono in aumento, ma il cancro è sempre più curabile e Kate, come molte altre pazienti oncologiche, potrà rendersi conto degli straordinari progressi fatti negli ultimi 30 anni". —internazionale/[email protected] (Web Info)

