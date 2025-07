Baseball, gli Yankees sperimentano le ‘supermazze’. Ma in America è polemica

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Il mondo del baseball potrebbe essere vicino a una rivoluzione. Nelle prima fase della stagione Mlb stanno facendo discutere i risultati clamorosi degli Yankees. La franchigia di New York ha realizzato fin qui 15 home run e 9 di questi sono arrivati in una sola partita, dominata contro i Milwaukee Brewers. Il dato record è al centro dell'agenda sport negli Stati Uniti perché viene fuori (almeno in parte) grazie all'utilizzo di mazze particolari, in grado di aiutare i battitori. Negli Stati Uniti, queste mazze sono note come "torpedo bats" (letteralmente, "mazze a siluro"). Questo perché, rispetto alle mazze da baseball tradizionali, nel rispetto del regolamento presentano una forma allungata e una superficie più larga subito sopra l'impugnatura, dando così un vantaggio evidente. Motivo? Il giocatore aumenta, banalmente, le probabilità di colpire bene la pallina. Da precisare è il fatto che non tutti le stanno utilizzando: negli Yankees sono state provate da Anthony Volpe e Jazz Chisholm, ma non ancora dalla superstar Aaron Judge, che nell'ultima partita ha messo a segno tre dei nove fuori campo con una mazza 'vecchio stile'. Ma come si è arrivati alle "supermazze"? Gli analisti degli Yankees hanno studiato tutti i dati relativi ad Anthony Volpe, notando una tendenza del giocatore a colpire le palline con la parte centrale della mazza. Come spiegato dalla Cnn, la trovata si deve ad Aaron Leanhardt, un ex fisico del Mit (Massachusetts Institute of Technology) entrato negli Yankees nel 2018 per allenare i battitori. Fin qui, negli States sono esplose le polemiche contro gli Yankees. Ma, in termini di regolamento, il problema non sussiste. Le modifiche non violano le indicazioni della Mlb, che chiarisce come la mazza debba essere un attrezzo di legno con diametro non superiore ai 2,61 pollici (6,62 centimetri) e di lunghezza inferiore a 42 pollici (106,7 centimetri). —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.