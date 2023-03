Barcone naufragato al largo della Libia. Accuse infondate dalla Sinistra

Condividi

Alarm Phone ha comunicato che il barcone con 47 migranti alla deriva al largo della Libia è naufragato e decine di persone sono annegate.

“Barcone in difficoltà vicino alle coste libiche? Per Alarm Phone la responsabilità è dell’Italia, come fosse tornato l’Impero Romano.”

Lucio Malan, Fratelli d’Italia

“Quello che sta accadendo nel mediterraneo configura una primavera ed un’estate di esodo verso l’Italia. Occorre mettere in piedi, insieme all’UE, subito, un piano straordinario di rafforzamento delle strutture di gestione dei flussi e relocation. Altrimenti verremo travolti. Questo piano deve innanzitutto fondarsi su previsioni realistiche su rotte, provenienze e status. E deve prevedere: 1) rafforzamento del presidio nei paesi di provenienza e transito; 2) accordi di rimpatrio negoziati dalla UE; 3) valutazione adeguatezza dotazioni Guardia costiera. 4) Nuovi centri di accoglienza e transito; 5) accordo per relocation in paesi UE prima dell’attribuzione dello status (migrante/rifugiato); 6) nuovi Sprar; 7) agenzia per l’immigrazione per governare i processi di cui sopra – provvisoriamente appoggiata alla protezione civile.”

Carlo Calenda, Azione

In tutto questo, il PD blatera ancora accuse al Governo, piuttosto che pensare a cooperare per una giusta accoglienza.

Ora si vedono gli esponenti della Sinistra per quello che sono. Si vede quanto ci sia nella loro arroganza e ipocrisia. Ora non possono più celarsi dietro il peace & love, più perché il loro comportamento è chiaramente ossessivo.

E la disonestà peggiore che possa esistere è fare false accuse. È vero, la disonestà non ha limiti, ma accusare volutamente, mentendo, è il modo più bieco di fare politica.

Per inciso, nel 2017 naufragò un barcone al largo della Libia, ancora a Marzo e Aprile del 2022, a Febbraio 2021… Ma la Sinistra non ha mostrato tutta questa solerzia nell’accusare qualcuno come sta, invece, facendo ora.