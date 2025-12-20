Barbaro (Asi): “Lo sport deve crescere dal basso, tra scuola e impianti”

1 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – «Siamo arrivati alla ventesima edizione e questo già di per sé è un ottimo biglietto da visita». Così Claudio Barbaro, presidente ASI, ha commentato la cerimonia della 20ª edizione del Premio ASI Sport & Cultura, sottolineando l’importanza e l’apprezzamento crescente dell’iniziativa nel panorama sportivo italiano.

Barbaro ha ricordato le diverse categorie del premio, che riconoscono le aziende, gli enti e i settori maggiormente distintisi nell’impiantistica sportiva, nell’innovazione tecnologica e nella comunicazione sportiva. Tra le novità introdotte quest’anno, ha spiegato il presidente, c’è il Premio “Italiani nel mondo”, ideato per valorizzare italiani che si sono distinti all’estero in vari ambiti, non necessariamente sportivi. Il primo riconoscimento in questa nuova categoria è stato attribuito a Claudio Ranieri, figura di riferimento dello sport italiano e internazionale.

«Negli ultimi anni – ha aggiunto Barbaro – siamo riusciti a modificare il modo di intendere lo sport nel nostro Paese, spostando l’attenzione non solo sui risultati agonistici, ma sul ruolo dello sport nella società italiana». Il presidente ASI ha poi evidenziato l’importanza di consolidare due capisaldi fondamentali per la crescita dello sport: la scuola e l’impiantistica sportiva. «Se non interveniamo su questi fronti, tutto ciò di cui si parla nel mondo dello sport rischia di rimanere teoria. Noi vogliamo trasformare questi indirizzi in fatti concreti, partendo dal basso», ha concluso.

—

cultura

webinfo@adnkronos.com (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a redazione@ilmonito.it - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.