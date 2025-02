Barbara Berlusconi: “Io in politica? Ipotesi totalmente infondata”

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – ''E' un'ipotesi totalmente infondata''. Così Barbara Berlusconi spazza via la ridda di voci e ipotesi che la vedrebbero pronta a scendere in campo per giocare la sua partita in politica, seguendo le orme del padre. ''Non ho intenzione di fare politica – dice all'Adnkronos – le indiscrezioni che escono, lo sottolineo, sono totalmente infondate''. Indiscrezioni rimbalzate ancora oggi, dopo che questa mattina c'è stato un incontro con il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, e l'assessora alla Cultura, Francesca Caruso, in seguito alla nomina di Barbara Berlusconi a membro del Cda della Scala. Incontro definito da entrambe le parti molto cordiale. "E' stato proficuo – spiega l'assessora Caruso – per ribadire il ruolo centrale della Scala nella scena culturale lombarda e internazionale". "La Scala – aggiunge – è un simbolo della tradizione operistica italiana e un punto di riferimento globale per la cultura. Il nostro impegno è volto a rafforzarne il prestigio e a valorizzarne il legame con il territorio. Auguro a Barbara Berlusconi buon lavoro per questo incarico di grande responsabilità". —[email protected] (Web Info)

