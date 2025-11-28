Barbablù accende Chiaia: un’inaugurazione tra calore, emozioni e raffinata convivialità

1 minuto di lettura

Napoli, 28 Novembre – In una pungente sera d’inverno è divampato il calore e il fuoco ardente di Babrbalù, il nuovo unconventional cocktail bar che ha debuttato ieri in un’atmosfera di calore e affetto aprendo ufficialmente le sue porte ai vicoli di Chiaia. Fuori, l’inverno. Dentro, la luce soffusa, i sorrisi, il tintinnio dei calici e quell’energia bella che si crea solo quando un progetto nasce dal cuore e trova il suo pubblico.

Amici, volti affezionati e una “bella gente” accolta con naturale eleganza hanno animato gli spazi in via Bisignano 45, assaporando chardonnay, bollicine pregiate e piccoli bun salati serviti come assaggi di un’esperienza che promette di farsi rito quotidiano. La serata ha confermato l’anima del locale: un equilibrio armonico tra estetica, gusto e quella convivialità sincera che scalda più di qualunque clima esterno.

Nato da un sentimento visionario e profondamente personale, Barbablù è il nuovo progetto firmato da Claudio Comito, architetto e interior designer, insieme alla moglie Claudia Catapano, imprenditrice e fondatrice di Blunauta, e alla figlia Federica Comito. Un luogo che nasce come gesto di rinascita e come omaggio a Stromboli e al suo storico Barbablù, indirizzo amato dalla famiglia e oggi rievocato nel cuore di Napoli.

L’atmosfera che ieri ha riempito ogni angolo del locale ha riportato alla memoria quella magia eoliana fatta di incontri, racconti e leggerezza. I toni bordeaux, i parati ricercati, le poltroncine eleganti, i mobili decorati, i lampadari d’antan: tutto sembrava trovare il suo posto perfetto ora grazie alla presenza degli ospiti, custodi inconsapevoli dello spirito per cui Barbablù è nato.

Quella di ieri non è stata solo un’inaugurazione, ma l’inizio di una storia: un nuovo capitolo nel panorama dell’ospitalità napoletana, un luogo pensato per chi cerca un aperitivo che non sia soltanto un’abitudine, ma un piccolo rituale di piacere, gusto e bellezza condivisa.

Barbablù ha aperto le sue porte. E, a giudicare dal calore con cui è stato accolto, non poteva cominciare meglio.

