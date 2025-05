Banca Mediolanum, nasce nuova app Family Banker per accesso più rapido a dati

0 minuto di lettura

Condividi

(Adnkronos) – Banca Mediolanun lancia una nuova app Family Banker. Presentato durante la convention in corso a Torino e pensato per semplificare e potenziare la gestione del lavoro in mobilità, il nuovo strumento consente di accedere rapidamente a informazioni operative e dati relativi alla relazione con i clienti, tutti condivisi con l'intero team di lavoro e sempre a portata di smartphone. L’app Family Banker, con un’esperienza utente ancora più intuitiva e una grafica completamente rinnovata e accessibile, nasce da un percorso di collaborazione tra alcuni Family Banker e il team di sede dedicato che ha permesso di definire funzionalità e miglioramenti basati sulle reali esigenze operative. Sempre in occasione della Convention, Banca Mediolanum, ha reso noto che dal 23 maggio al 23 giugno, i clienti che sottoscriveranno contestualmente almeno due nuove polizze tra Personal Life Serenity, Mediolanum Capitale Umano e Mediolanum Capitale Casa e Famiglia, riceveranno le prime 3 mensilità gratuite sul premio della seconda polizza sottoscritta, più un buono Amazon del valore di 150 euro. —[email protected] (Web Info)

ILMONITO è orgoglioso di offrire gratuitamente a tutti i cittadini centinaia di nuovi contenuti: notizie, approfondimenti esclusivi, interviste agli esperti, inchieste, video e tanto altro. Tutto questo lavoro però ha un grande costo economico. Per questo chiediamo a chi legge queste righe di sostenerci. Di darci un contributo minimo, fondamentale per il nostro lavoro. Sostienici con una donazione. Grazie !

ILMONITO crede nella trasparenza e nell'onestà. Pertanto, correggerà prontamente gli errori. La pienezza e la freschezza delle informazioni rappresentano due valori inevitabili nel mondo del giornalismo online; garantiamo l'opportunità di apportare correzioni ed eliminare foto quando necessario. Scrivete a [email protected] - Questo articolo è stato verificato dall'autore attraverso fatti circostanziati, testate giornalistiche e lanci di Agenzie di Stampa.