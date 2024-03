1 minuto di lettura

(Adnkronos) – A Baltimora il ponte Francis Scott Key è stato colpito da "una grande imbarcazione" ed è crollato nel fiume Patapsco. Secondo i vigili del fuoco, si tratta di un 'mass casualty event', un incidente con molte vittime. A provocare il crollo è stata una nave portacontainer – la Dali battente bandiera di Singapore – che ha preso fuoco ed è affondata. Secondo i siti di monitoraggio del traffico marittimo, la nave, salpata poco prima dell'una di notte ora locale, le sei del mattino in Italia, era diretta a Colombo, nello Sri Lanka. Si ritiene siano circa 20 le persone, tutti operai, cadute nel fiume Patapsco dopo il crollo, riferisce la Bbc, che cita il responsabile delle comunicazioni dei Vigili del Fuoco di Baltimora, Kevin Cartwright, secondo il quale "l'intero ponte è crollato nel fiume Patapsco, abbiamo ragione di credere che ci fossero veicoli e possibilmente un autoarticolato" al momento dell'urto. "Purtroppo sappiamo che fino a 20 persone potrebbero essere cadute nel fiume Patapsco così come molti veicoli", ha detto poi alla Cnn, confermando inoltre che sul ponte al momento del crollo c'era probabilmente un mezzo "delle dimensioni di un autoarticolato". Al lavoro, a temperature sotto lo zero, ci sono anche Guardia Costiera e un team di sommozzatori dopo l'incidente avvenuto nel cuore della notte, con una visibilità ridotta per i soccorsi.Sarebbero almeno sette i mezzi finiti in acqua, spiegano ancora i vigili. La compagnia di navigazione Synergy Marine Group ha quindi confermato che la sua nave portacontainer 'Dali' ha urtato un pilastro del Key Bridge, riporta la Bbc aggiungendo che secondo la compagnia tutti i membri dell'equipaggio, compresi i due piloti a bordo, sono stati rintracciati e non ci sono segnalazioni di feriti. Restano "da accertare le effettive cause dell'incidente". "All'1.35 del mattino la polizia di Baltimora è stata informata del crollo parziale del ponte, con la possibile caduta di operai in acqua", la prima nota diffusa dal Dipartimento di polizia. Il ponte, lungo circa 2,6 km e realizzato in acciaio, fa parte dell'Interstatale 695 ed è una delle principali arterie del traffico della città. —internazionale/[email protected] (Web Info)

