Ballando con le stelle, oggi decima puntata e Ilaria D’Amico ballerina per una notte

(Adnkronos) –

Ballando con le stelle entra nella fase decisiva con la decima puntata in onda oggi, sabato 29 novembre, alle 21.25 su Raiuno. Lo show condotto da Milly Carlucci stasera prevede scontri diretti tra le coppie ancora in gara e in corsa per la vittoria. “Decideremo quali saranno i semifinalisti, ci sarà una sfida diretta tra i concorrenti. Alla fine della puntata ci sarà un’ulteriore eliminazione e avremo il gruppo dei semifinalisti”, ha annunciato la conduttrice con una breve anticipazione a La volta buona. La ballerina per una notte stasera sarà Ilaria D’Amico.

Le coppie in pista saranno Barbara D’Urso – sabato scorso protagonista di un durissimo scontro con la giurata Selvaggia Lucarelli – e Pasquale La Rocca, Filippo Magnini e Alessandra Tripoli, Andrea Delogu e Nikita Perotti, Paolo Belli e Anastasia Kuzmina, Martina Colombari e Luca Favilla, Fabio Fognini e Giada Lini, Rosa Chemical e Erica Martinelli. L’obiettivo è rimanere in gara nell’undicesima puntata del 6 dicembre, quando andranno in scena anche i ripescaggi delle coppie eliminate e quando potrebbe tornare in gara Francesca Fialdini, ferma da settimane. Proprio la conduttrice di ‘Da noi… a ruota libera’ è al centro dell’ultimo caso che Milly Carlucci ha provato a disinnescare in attesa di un auspicato chiarimento in diretta stasera.

Fialdini è ferma per un problema ad un piede e per la frattura di 3 costole. Qualcuno tra gli avversari ha dubbi sulla reale entità degli infortuni? “Sono stati fatti dei nomi a vanvera. Barbara D’Urso e Martina Colombari non c’entrano nulla con questa vicenda. C’è stato un confronto vivace tra Fabio Fognini e Francesca Fialdini, è nato da un equivoco sull’uso delle parole. Poi si sono chiariti”, ha detto Milly Carlucci a La vita in diretta nella giornata di giovedì. Fognini, su Instagram, ha rotto il silenzio: “Ci tengo a chiarire una cosa. Non è vero che ho chiesto le lastre a Francesca. C’è stato un confronto nato per caso, non richiesto da me, e da sportivo con una lunga esperienza di infortuni ho semplicemente detto che da una frattura alle costole è difficile di recuperare in così poco tempo. Francesca si è sentita attaccata, ma io non credo di aver attaccato nessuno. Anzi, come le ho già detto: le auguro davvero di rientrare e… di vincere Ballando”. La reazione di Fialdini? Nessuna in maniera esplicita, ma la storia Instagram con le parole “un bel tacer non fu mai scritto” non appare un segnale distensivo.

A determinare le promozioni saranno i voti della giuria guidata da Carolyn Smith, affiancata da Guillermo Mariotto, Fabio Canino, Ivan Zazzaroni e Lucarelli. I tribuni del popolo Rossella Erra, Sara Di Vaira e Matteo Addino avranno la possibilità di premiare i concorrenti che riterranno penalizzati. Alberto Matano, conduttore de La Vita in Diretta, sarà ancora una volta il ‘principe del tesoretto’ e potrà incidere sulla classifica. Il peso decisivo è affidato ai voti che il pubblico da casa potrà esprimere attraverso i profili social della trasmissione.

