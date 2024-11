Ballando con le stelle, Angelo Madonia non è più nel cast: cosa è successo

1 minuto di lettura

(Adnkronos) –

Angelo Madonia non farà più parte del cast di 'Ballando Con le Stelle'. Lo ha reso noto oggi la Rai in una nota. Il maestro di ballo era partner – nel dance show di Rai 1 condotto da Milly Carlucci – di Federica Pellegrini. "La produzione di Ballando con le Stelle, di concerto con Rai e la direzione artistica comunica che, a seguito di divergenze professionali emerse nel corso del programma, il maestro Angelo Madonia non proseguirà la sua partecipazione all’edizione in corso", si legge. "Ringraziamo Angelo per il contributo offerto sino ad oggi e gli auguriamo il meglio per i suoi futuri progetti. Il nome del nuovo Maestro che si avvicenderà con Angelo sarà reso noto nelle prossime ore". Madonia è stato protagonista di un acceso scontro con Selvaggia Lucarelli dopo l'esibizione nell'ultima puntata. "E' una coincidenza ma è uscita Sonia Bruganelli ed è nata la coppia Pellegrini-Madonia", ha detto la giurata, riferendosi all'eliminazione della concorrente che nella vita privata è compagna del ballerino. "La crescita è frutto di un lavoro ed è una connessione armonica di natura professionale. Volevo fare chiarezza", la replica del ballerino. Lucarelli, ha questo punto, ha ribattuto: "Non fare il rosicone, ho fatto una battuta. Secondo te sono seria quando dico che è uscita Sonia ed è nata una coppia? È solo una battuta", ha detto la blogger. "Sei tu la rosicona che ha menzionato persone esterne", la risposta di Madonia, con Bruganelli presente in sala. "Con il tuo comportamento danneggi Federica", la chiosa di Lucarelli. "E tu danneggi la giuria", l'ennesima replica di Madonia che ha lasciato lo studio. Oggi, la nota della Rai. —[email protected] (Web Info)

