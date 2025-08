Balena contro barca, animale muore e uomo in mare

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – Scontro tra la balena e la barca. L'animale muore, una persona cade in mare. I video pubblicati sui social documentano l'episodio avvenuto nelle acque di Barnegat Bay, lungo la costa del New Jersey. La polizia ha ricevuto segnalazioni relative ad una balena non lontano dalla costa. L'animale, in evidente difficoltà, ha urtato un'imbarcazione che si è quasi ribaltata. Una persona è caduta in mare ma, come evidenziano le immagini, non ha riportato danni. La balena – una balenottera di circa 6 metri secondo gli esperti – è stata successivamente individuata su un banco di sabbia poco lontano. L'animale è deceduto, i soccorsi non sono riusciti ad avvicinarsi in tempi brevi, riferisce la Cbs. Il trasferimento della balena in un parco acquatico, dove saranno effettuati esami per stabilire la causa della morte, potrà avvenire solo nella giornata di lunedì. —internazionale/esteriwebinfo@adnkronos.com (Web Info)

