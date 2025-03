Bagnaia, prime scintille in Ducati? Pecco: “Voglio capire cosa è successo”

1 minuto di lettura

(Adnkronos) – Sorriso a metà in casa Ducati. Nonostante l'ottimo avvio di stagione, con Marc Marquez che ha trionfato in Thailandia conquistando sia gara Sprint che Gran Premio, Pecco Bagnaia ha lasciato trasparire un po' di delusione. Il terzo posto raccolto nelle prime due corse del Mondiale non preoccupano il pilota italiano, ma lasciano intravedere un gap con il compagno di squadra che Bagnaia intende colmare già dal prossimo Gp, in programma il 16 marzo in Argentina. Nell'immediato post gara di Buriram infatti, Bagnaia si è mostrato piuttosto nervoso a bordo pista. Pecco ha avuto un colloquio fitto con Luigi Dall'Igna, direttore generale Ducati, a cui ha detto: "Finire terzo va benissimo, ora però voglio capire cosa è successo", riferendosi al fatto di non essere mai riuscito ad avvicinarsi a Marquez, in testa alla corsa dal primo all'ultimo giro. Marc ha mantenuto un passo gara perfetto, trovando continuità e dosando le gomme, dominando così la gara. La Ducati ha mostrato fin da subito la propria superiorità, ma Bagnaia, che dopo la delusione dello scorso anno vuole tornare a vincere il titolo, ha fatto intendere di non accontentarsi del podio. Sulla stessa lunghezza d'onda proprio Dall'Igna che, consapevole di essere ripreso, ha risposto alla preoccupazione del suo pilota con un "ne parliamo dopo". Parole a cui Pecco ha risposto con uno sguardo piuttosto eloquente e carico di amarezza. —[email protected] (Web Info)

