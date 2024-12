Baby Gang denunciato, guidava Lamborghini ma doveva essere a casa

0 minuto di lettura

(Adnkronos) – E' bastato un normale controllo stradale a causare nuovi guai a Zaccaria Mouhib, in arte Baby Gang, denunciato per violazione degli obblighi di sorveglianza speciale, dopo essere stato sorpreso in giro in auto in piena notte. Il trapper era alla guida di una Lamborghini in via Melchiorre Gioia, a Milano, quando pochi minuti prima delle 5 di questa mattina è stato fermato da una pattuglia radiomobile dei carabinieri.

Non aveva commesso nessuna infrazione stradale, si è trattato – a quando si apprende – di un normale controllo. Il momento è stato immortalato in un video pubblicato da Baby Gang sulle sue storie Instagram. Facendo un controllo in banca dati sul trapper, i militari hanno scoperto che il tribunale di sorveglianza aveva disposto per lui il divieto di uscire di casa tra le 22 e le 7 di mattina e lo hanno denunciato. —[email protected] (Web Info)

