Avvisi di garanzia, Giorgia Meloni “Non sono ricattabile”

Roma, 28 Gennaio 2025 – “La guerra della magistratura al governo Meloni continua…Ma il caso Salvini non ha insegnato nulla? La decisione del governo sulla questione Almasri si può condividere o non condividere ( e a me personalmente non è che sia piaciuta tanto). Ma siamo e si deve rimanere sul piano squisitamente “politico”. Non gradite il governo Meloni? Beh, mi dispiace, ma dovrete aspettare le prossime consultazioni elettorali per eventualmente cambiarlo. Non si possono, cioè, prendere “scorciatoie” giudiziarie per tentare di far cadere il governo…

Questa è la democrazia, bellezza!”

Domenico Vecchioni, storico e già ambasciatore d’Italia

“Due considerazioni. La prima: chi capisce un minimo di Diritto vede che le “accuse” appaiono infondate.

La seconda, più amara: Mantovano, il regista della Riforma giudiziaria mite e dialogante è servito. Purtroppo ci va di mezzo il governo, Meloni in testa, che però ha la responsabilità di aver scelto male il suo consigliere e di essersi “ammoccato” la bufala della riforma giudiziaria mite e dialogante. E pensare che mi basterebbe un’ora con Giorgia per farle capire ciò che c’è da fare…

Comunque non tutto il male viene per nuocere. Solo chi prova sulla sua carne il morso giudiziario capisce la necessità di normalizzare la magistratura.

Quella che deve ulteriormente far pensare è la tempistica dell’avviso di garanzia alla Meloni: in piena rivolta giudiziaria contro la separazione delle carriere. Una corporazione talmente aggressiva e attestata sul muro contro muro incostituzionale da non porsi nemmeno un problema di opportunità e di accusa di ritorsione contro l’Esecutivo.”

Luigi Bobbio, magistrato e già senatore della Repubblica

“Giorgia Meloni indagata per il rimpatrio del libico Almasri, avvisi di garanzia per il sottosegretario Alfredo Mantovano e i ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio.

Vergogna, vergogna, vergogna.

Lo stesso procuratore che mi accusò a Palermo ora ci riprova a Roma con il governo di centrodestra.

Riforma della Giustizia, subito!” Matteo Salvini

“Vale oggi quello che valeva ieri: non sono ricattabile e non mi faccio intimidire. Avanti a testa alta!” Giorgia Meloni

La nota di Forza Italia “Solidarietà al Presidente del Consiglio Giorgia Meloni, ai ministri Matteo Piantedosi e Carlo Nordio e al sottosegretario Alfredo Mantovano.

Il Governo sarà un monolite di fronte a qualsiasi intimidazione.”

“Avviso ai naviganti: Giorgia Meloni non era, non è e non sarà mai ricattabile. E le riforme della giustizia (e non solo) andranno avanti.

La mia solidarietà ai colleghi del Governo”

Andrea Delmastro, Fdi

